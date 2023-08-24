Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с падением самолета

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль ситуацию с падением самолета в Бологовском районе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Отмечается, что на месте крушения лайнера работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы.

В Росавиации заявили, что у рухнувшего в Тверской области самолета было разрешение на полет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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