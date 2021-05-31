Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево

Ранее Самолет компании Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе. Лайнер выполнял рейс из Дублина в Краков. Экипаж воздушного судна сам принял решение о посадке. Пассажиров эвакуировали, весь багаж обыскали. По данным сотрудников правоохранительных органов, бомбу на борту самолета не обнаружили.

