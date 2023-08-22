Самолет из Петербурга выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новокузнецка

Рейс из Санкт-Петербурга приземлился в воздушной гавани около пяти часов утра.

«При посадке воздушного судна ... допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы ... В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки», — указали в надзорном ведомстве.

На борту находились 140 пассажиров, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются, прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее рейс Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, во время полета у стюардессы случился инсульт и остановилось сердце, девушку реанимировал оказавшийся на борту глава управления Росздравнадзора по Москве и области Роман Курынин.

