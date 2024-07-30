В Уфе экстренно сел летевший из Москвы в Астану самолет

Летевший из Москвы в Астану самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за ухудшения состояния здоровья одного из членов экипажа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В Сети появились сведения о нервном срыве у пилота рейса Москва-Астана, из-за чего борт вынужденно сел.

«Была произведена посадка данного рейса в аэропорту Уфы в связи с ухудшением состояния здоровья члена экипажа. Сотруднику авиакомпании оказана необходимая медпомощь», — рассказали в аэропорту.

Самолет вылетел в аэропорт назначения спустя час.

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