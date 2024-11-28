Самолет из Бангкока приземлился в Кольцово, где его проверят из-за сообщения о минировании
Самолет из Бангкока приземлился в аэропорту Кольцово, где его проверят из-за сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Уточняется, что к месту посадки оперативно выдвинулись пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий.
На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что самолет из Бангкока экстренно садится в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о взрывчатке на борту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru