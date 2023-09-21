Mash: Телефонные террористы угрожали сбить самолет Москва-Сочи

«20 сентября около 9:40 в информационный отдел поступил звонок. Злоумышленники ... пригрозили уничтожить борт со всеми пассажирами при посадке», — отмечается в сообщении.

Самолет вылетел из Домодедово в 17:35 без каких-либо ограничений. Об угрозах сообщили всем службам, в аэропорту выставили дополнительный контроль. Информация о теракте оказалась ложной, рейс благополучно прибыл в Сочи на 15 минут раньше, чем планировалось.

Ранее самолет, летевший из Хургады в Нижний Новгород, направили в Казань из-за тумана, напоминает RT.



