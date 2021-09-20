Самолет Ил-76 вылетел в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в университете

Самолет МЧС России Ил-76 и вертолет Ми-8 с медицинскими модулями на борту вылетел из Москвы в Пермь. Он доставит медицинских работников и необходимое спецоборудование для эвакуации пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете.

Также представитель ведомства отметил, что на месте происшествия работают психологи МЧС.

СМИ: напавший на Пермский университет скончался в больнице

По данным Следственного комитета, сегодня утром 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Позднее СМИ сообщили, что он умер в больнице.

Часть студентов корпуса вынуждены были выпрыгивать из окон со второго этажа здания, части удалось забаррикадироваться в аудиториях.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:МЧС РФСтрельбаПермь
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