Самолет Ил-76 вылетел в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в университете
Самолет МЧС России Ил-76 и вертолет Ми-8 с медицинскими модулями на борту вылетел из Москвы в Пермь. Он доставит медицинских работников и необходимое спецоборудование для эвакуации пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете.
Также представитель ведомства отметил, что на месте происшествия работают психологи МЧС.
По данным Следственного комитета, сегодня утром 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Позднее СМИ сообщили, что он умер в больнице.
Часть студентов корпуса вынуждены были выпрыгивать из окон со второго этажа здания, части удалось забаррикадироваться в аудиториях.
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