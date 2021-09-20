Самолет Ил-76 вылетел в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в университете

Самолет МЧС России Ил-76 и вертолет Ми-8 с медицинскими модулями на борту вылетел из Москвы в Пермь. Он доставит медицинских работников и необходимое спецоборудование для эвакуации пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете.

Также представитель ведомства отметил, что на месте происшествия работают психологи МЧС.