Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске
22 сентября 202417:05
Самолет Cessna совершил аварийную посадку в подмосковном Воскресенске, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Там отметили, что в полете произошло задымление кабины.
В результате инцидента никто не пострадал. При посадке самолет получил незначительные повреждения.
Ранее летевший из Ташкента в Красноярск самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru