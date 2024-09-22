Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске

Самолет Cessna совершил аварийную посадку в подмосковном Воскресенске, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Самолет из Польши вынужденно сел в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту

Там отметили, что в полете произошло задымление кабины.

В результате инцидента никто не пострадал. При посадке самолет получил незначительные повреждения.

Ранее летевший из Ташкента в Красноярск самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Западного МСУТ СК России
ТЕГИ:Московская ОбластьСамолеты

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