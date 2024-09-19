Самолет из Польши вынужденно сел в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту
Польский самолет авиакомпании LOT Polish Airlines совершил экстренную посадку в Подгорице после сообщения о возможной угрозе на борту, сообщает Радио и телевидение Черногории.
Воздушное судно, выполнявшее рейс LO585 из Варшавы, приземлилось около 16:30 по местному времени (17:30 мск). На борту началась проверка на наличие взрывных устройств.
Черногорский национальный телеканал сообщил, что, согласно предварительным данным, угроза оказалась ложной.
Сообщается, что гражданка Польши заявила о заложенной бомбе, утверждая, что ее муж пронес взрывное устройство на борт самолета, чтобы отомстить ему за то, что он улетел без нее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru