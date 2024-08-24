Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии

Самолет Ан-2 с пассажирами совершил вынужденную посадку в Якутии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«Воздушное судно Ан-2, вылетевшее из поселка Солнечный Усть-Майского района, произвело вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечный», — отмечается в заявлнии.

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ двигателя. На борту самолета находились 11 человек, восемь из них — пассажиры. Никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет, летевший в Москву из Хабаровска, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за задымления на борту.

