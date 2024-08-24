Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии
Самолет Ан-2 с пассажирами совершил вынужденную посадку в Якутии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
«Воздушное судно Ан-2, вылетевшее из поселка Солнечный Усть-Майского района, произвело вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечный», — отмечается в заявлнии.
По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ двигателя. На борту самолета находились 11 человек, восемь из них — пассажиры. Никто не пострадал.
Ранее пассажирский самолет, летевший в Москву из Хабаровска, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за задымления на борту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru