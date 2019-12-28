Самолет A320 после сбоя в системе приземлился в Екатеринбурге
Самолет A320, принадлежащий «Уральским авиалиниям», совершил аварийную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге после сбоя в работе датчика скорости, сообщают Известия, опираясь на данные сервиса Flightradar.
Сведений о чрезвычайных ситуациях во время посадки с борта не поступало. Сообщается, что самолету потребовалось около трех часов для выработки горючего до допустимой посадочной массы. Для обеспечения безопасности в аэропорту в момент посадки лайнера дежурили бригады скорой помощи.
Напомним, по информации пресс-службы «Уральских авиалиний», на борту находились 149 человек.
Лайнер А-320 с бортовым номером VP-BQW в «Уральских авиалиниях» задействован с 25 декабря 2016 года, первый полет совершил 28 ноября 2006 года.
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