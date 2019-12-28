Самолет A320 после сбоя в системе приземлился в Екатеринбурге

Самолет A320, принадлежащий «Уральским авиалиниям», совершил аварийную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге после сбоя в работе датчика скорости, сообщают Известия, опираясь на данные сервиса Flightradar.

Сведений о чрезвычайных ситуациях во время посадки с борта не поступало. Сообщается, что самолету потребовалось около трех часов для выработки горючего до допустимой посадочной массы. Для обеспечения безопасности в аэропорту в момент посадки лайнера дежурили бригады скорой помощи.