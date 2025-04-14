Самокат взорвался возле церкви в столичном районе Зябликово

Самокат взорвался возле храма Живоначальной Троицы в столичном районе Зябликово. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Из задымленной зоны роддома в Москве спасли 29 человек

Уточняется, что хозяина средства передвижения поблизости не было. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее пожар произошел в здании роддома на Госпитальной площади в Москве, из задымленной зоны спасли 29 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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