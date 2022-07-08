СМИ: Абэ не подает признаков жизни после нападения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни, сообщает Kyodo.

СМИ: неизвестный напал на бывшего премьера Японии Абэ

Напомним, на политика напали во время его выступления в городе Нара. Абэ госпитализировали без сознания.

По данным NHK, нападавший схвачен, судя по всему, он был один. По данным полиции, в Абэ выстрелили в спину из дробовика.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:НападениеЯпонияСиндзо Абэ
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