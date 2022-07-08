Kyodo: Правительство Японии осудило покушение на Абэ

По его словам, в правительстве продолжают уточнять информацию о состоянии Абэ.

При этом полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, сообщило NHK. Отмечается, что нападавший атаковал Абэ во время выступления политика на предвыборном митинге в Наре. Ямагами подошел к Абэ со спины и открыл огонь из дробовика.

Ранее Kyodo сообщало, что Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа.

