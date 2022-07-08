Kyodo: Правительство Японии осудило покушение на Абэ
В правительстве Японии решительно осуждают покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров страны Хирокадзу Матсуно.
По его словам, в правительстве продолжают уточнять информацию о состоянии Абэ.
При этом полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, сообщило NHK. Отмечается, что нападавший атаковал Абэ во время выступления политика на предвыборном митинге в Наре. Ямагами подошел к Абэ со спины и открыл огонь из дробовика.
Ранее Kyodo сообщало, что Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа.
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