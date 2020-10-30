Сами выкарабкаются! Российский спасатель о землетрясении в Турции

На западе Турции в Эгейском море зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6 баллов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям республики, уже известно о четырех погибших и 150 пострадавших. В провинции Измир толчки вызвали приливную волну цунами, разрушены здания. Также пострадал курортный город Кушадасы.

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов в беседе с НСН заявил, что России не следует оказывать какую-либо помощь Турции.