Сами выкарабкаются! Российский спасатель о землетрясении в Турции

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС оценил в эфире НСН масштаб землетрясения в турецком Измире.

На западе Турции в Эгейском море зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6 баллов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям республики, уже известно о четырех погибших и 150 пострадавших. В провинции Измир толчки вызвали приливную волну цунами, разрушены здания. Также пострадал курортный город Кушадасы.

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов в беседе с НСН заявил, что России не следует оказывать какую-либо помощь Турции.

Цунами возникло в Турции после мощного землетрясения. Видео

«Не нужно. Это небольшое землетрясение. В Армении недавно было землетрясение 8-9 балов, а с этим пускай сами справляются. Это чего Россия разбираться должна? Нечего помогать и ехать туда. Дорога дороже обойдется. Сами выкарабкаются, пускай сами друг друга спасают. 6 баллов - это средний уровень землетрясения», - считает Тараканов.

Тем временем посольство России в Турции сообщило, что среди погибших и пострадавших нет граждан РФ. В представительство пока не поступало никаких обращений от россиян.


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Фото: twitter.com/aa_russian
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьПомощьЗемлетрясениеТурция
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