Цунами возникло в Турции после мощного землетрясения. Видео

После мощного землетрясения в Эгейском море магнитудой не менее 6,6 волна цунами поднялась в районе турецкого Измира. Поток воды поднялся на улицы города. Есть информация о резком повышении уровня воды в бухте.

Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в провинции Измир на западе Турецкой республики. По последним данным рухнуло не менее 20 строений. Ущерб нанесен постройкам в курортном городе Кушадасы.

Землетрясение ощущалось также в отдельных районах Греции. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Эгейского моря, примерно в 20 км к северо-западу от острова Самос. Землетрясение ощущалось также в Афинах.