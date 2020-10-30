Цунами возникло в Турции после мощного землетрясения. Видео
После мощного землетрясения в Эгейском море магнитудой не менее 6,6 волна цунами поднялась в районе турецкого Измира. Поток воды поднялся на улицы города. Есть информация о резком повышении уровня воды в бухте.
Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в провинции Измир на западе Турецкой республики. По последним данным рухнуло не менее 20 строений. Ущерб нанесен постройкам в курортном городе Кушадасы.
Землетрясение ощущалось также в отдельных районах Греции. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Эгейского моря, примерно в 20 км к северо-западу от острова Самос. Землетрясение ощущалось также в Афинах.
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