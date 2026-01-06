Сальдо заявил об ударе ВСУ по детскому Центру творчества в Херсонской области

Он уточнил, что со стороны Азовского моря пытались залететь три ударных беспилотника. Два из них были уничтожены системами ПВО, а третий упал на территорию Центра.

«Повреждены админздания и жилые коттеджи. К счастью никто не пострадал», - добавил губернатор.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области возросло до 29 человек, пишут «Известия».

