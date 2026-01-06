Сальдо заявил об ударе ВСУ по детскому Центру творчества в Херсонской области
Детский Центр творчества в Херсонской области подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет RT, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что со стороны Азовского моря пытались залететь три ударных беспилотника. Два из них были уничтожены системами ПВО, а третий упал на территорию Центра.
«Повреждены админздания и жилые коттеджи. К счастью никто не пострадал», - добавил губернатор.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области возросло до 29 человек, пишут «Известия».
