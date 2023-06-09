Сальдо заявил, что в Новокаховском округе уровень воды снизился на 2,5 метра
В Новокаховском городском округе, который затопило в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), вода спала на 2,5 метра – до 9,5 метра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным – это 12 метров. По словам Сальдо, всего по области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах. Согласно прогнозу, указал он, подъем воды может продолжаться до 10 суток.
Ранее, 7 июня, Владимир Сальдо сообщил, что власти Херсонской области вывозят детей из подтопленных населенных пунктов, которые расположены ниже Каховской ГЭС. По его словам, взрослые не спешат эвакуироваться. Сальдо подчеркнул, что люди хотят схода воды, чтобы дальше работать на своей земле, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru