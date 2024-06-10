Сальдо: ВСУ намеренно атакуют жилой сектор
Вооруженные силы Украины намеренно обстреливают жилую застройку, терроризируя мирных жителей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Накануне противник произвел массовый налет беспилотников на частный сектор в Днепрянах. Было разрушено два дома. Кроме того, повреждены девятиэтажный дом, гаражный кооператив и водопровод в Новой Каховке.
Сальдо отметил, что борьба в зоне спецоперации ведется не с военнослужащими, а с «бандитами и террористами».
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что удары Украины по селу Садовое в Херсонской области и Луганску в ЛНР являются бесчеловечными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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