Сальдо: два сотрудника ППС пострадали при взрыве СВУ в Херсоне

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live» заявил, что в Таврическом микрорайоне Херсона прогремел взрыв.

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По его словам, сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками и болтами, которое было заложено на пути следования погранмашины патрульно-постовой службы

«Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили серьёзные ранения, слава богу, живы», - добавил он.

Ранее глава администрации посёлка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывНападение
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