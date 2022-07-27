Сальдо: два сотрудника ППС пострадали при взрыве СВУ в Херсоне
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live» заявил, что в Таврическом микрорайоне Херсона прогремел взрыв.
По его словам, сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками и болтами, которое было заложено на пути следования погранмашины патрульно-постовой службы
«Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили серьёзные ранения, слава богу, живы», - добавил он.
Ранее глава администрации посёлка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщает RT.
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