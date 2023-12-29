Сайт кандидата в президенты Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова заявила, что на сайт кандидата были совершены многочисленные DDoS-атаки, сообщает РИА Новости.

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По её словам, кибератаки на ресурс осуществлялись из-за рубежа.

«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», - заключила Суворова.

Ранее в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» заявили о массированной хакерской атаке на сайты Международной выставки-форума «Россия», которая была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: putin2024.ru
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир ПутинКибербезопасностьКибератаки

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