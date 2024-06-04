С рейса Москва — Новосибирск сняли дебошира

С рейса Москва — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines сняли авиадебошира. Самолет отправился в пункт назначения спустя некоторое время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель авиакомпании сообщил, что один из пассажиров рейса S7 2515 из Москвы в Новосибирск покинул своё место во время руления самолёта, игнорируя многократные требования экипажа и нарушая правила безопасности.

Штрафы за авиадебоширство могут увеличить вдвое

По решению командира воздушного судна была вызвана полиция, которая сняла этого пассажира с рейса для дальнейшего разбирательства.

После удаления недисциплинированного пассажира с рейса самолёт отправился в Новосибирск, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:АвиадебоширыАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры