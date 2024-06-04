С рейса Москва — Новосибирск сняли дебошира
С рейса Москва — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines сняли авиадебошира. Самолет отправился в пункт назначения спустя некоторое время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Представитель авиакомпании сообщил, что один из пассажиров рейса S7 2515 из Москвы в Новосибирск покинул своё место во время руления самолёта, игнорируя многократные требования экипажа и нарушая правила безопасности.
По решению командира воздушного судна была вызвана полиция, которая сняла этого пассажира с рейса для дальнейшего разбирательства.
После удаления недисциплинированного пассажира с рейса самолёт отправился в Новосибирск, передает «Радиоточка НСН».
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