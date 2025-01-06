С побережья Крыма вывезли 249 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта
Порядка 249 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта были вывезены с побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, всего были обследованы 2 753 километра берега, выявлены 34 места выбросов на берег нефтепродуктов.
Такжен в сообщении говорится, что за последние сутки специалисты обследовали 384 км береговой линии от Керчи до посёлка Заозёрное.
«Новые выбросы нефтепродуктов не обнаружены», - добавили в МЧС.
Ранее научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» заявил, что волонтеры и спасатели нашли 32 погибших дельфина после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru