С побережья Крыма вывезли 249 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

Порядка 249 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта были вывезены с побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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По данным ведомства, всего были обследованы 2 753 километра берега, выявлены 34 места выбросов на берег нефтепродуктов.

Такжен в сообщении говорится, что за последние сутки специалисты обследовали 384 км береговой линии от Керчи до посёлка Заозёрное.

«Новые выбросы нефтепродуктов не обнаружены», - добавили в МЧС.

Ранее научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» заявил, что волонтеры и спасатели нашли 32 погибших дельфина после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/oslavgorodskaya
ТЕГИ:МЧС РФКрымНефтепродукты

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