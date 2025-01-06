На Кубани после разлива мазута спасли более 5,6 тысячи птиц
6 января 202511:38
Свыше 5,5 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из-за крушения танкеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.
«В центрах, где отмывают и спасают птиц, помогли более 5600 пернатым», — указали в ведомстве.
Ранее в оперштабе Кубани рассказали, что после ЧП с танкерами круглосуточно ведется работа по лечению, отмывке и подготовке птиц к отправке на реабилитацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru