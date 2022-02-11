С начала 2022 года в Мексике убили пять журналистов

В Мексике в штате Оахака застрелили журналиста Хебера Лопеса Васкеса. Об этом сообщает телеканал Milenio TV со ссылкой на прокурора штата Артуро Пеимберта.

По данным СМИ, на журналиста было совершено нападение в районе Эспиналь Салина-Крус, когда он садился в свою машину.

Отмечается, что двое убийц задержаны.

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Это уже пятое убийство работника СМИ с начала года в данной стране. В конце января после очередного такого преступления журналисты провели протестные акции в 40 городах Мексики и потребовали обеспечить безопасность и расследование преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.

За пять лет специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила более 1 тысячи 140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ, но ее представителям удалось добиться только десяти обвинительных приговоров. Так, уровень безнаказанности по всем этим делам превышает 99%.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СМИПроисшествияУбийствоЖурналистыМексика
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