С начала 2022 года в Мексике убили пять журналистов

В Мексике в штате Оахака застрелили журналиста Хебера Лопеса Васкеса. Об этом сообщает телеканал Milenio TV со ссылкой на прокурора штата Артуро Пеимберта.

По данным СМИ, на журналиста было совершено нападение в районе Эспиналь Салина-Крус, когда он садился в свою машину.

Отмечается, что двое убийц задержаны.