С начала 2022 года в Мексике убили пять журналистов
В Мексике в штате Оахака застрелили журналиста Хебера Лопеса Васкеса. Об этом сообщает телеканал Milenio TV со ссылкой на прокурора штата Артуро Пеимберта.
По данным СМИ, на журналиста было совершено нападение в районе Эспиналь Салина-Крус, когда он садился в свою машину.
Отмечается, что двое убийц задержаны.
Это уже пятое убийство работника СМИ с начала года в данной стране. В конце января после очередного такого преступления журналисты провели протестные акции в 40 городах Мексики и потребовали обеспечить безопасность и расследование преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.
За пять лет специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила более 1 тысячи 140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ, но ее представителям удалось добиться только десяти обвинительных приговоров. Так, уровень безнаказанности по всем этим делам превышает 99%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru