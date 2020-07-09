С Михаила Ефремова взыскали более 100 тысяч рублей

Соответствующее решение вынес Хамовнический районный суд. Как сообщили агентству в суде, взыскание произошло за неуплату в срок административного штрафа.

По данным ГИБДД, Ефремов за 2019 и текущий год получил порядка 50 штрафов, из которых 5 не были оплачены на начало июня, пишет агентство.

Против Ефремова сейчас ведется уголовное дело по факту участия в ДТП. Напомним, ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Водитель второй машины Сергей Захаров скончался в больнице. Следствие подтвердило, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

