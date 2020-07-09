С Михаила Ефремова взыскали более 100 тысяч рублей

С артиста Михаила Ефремова суд взыскал 117 тысяч рублей по иску инспекции ФНС. Об этом сообщает РИА Новости.

Отказавшемуся от вины Ефремову грозит максимальный срок

Соответствующее решение вынес Хамовнический районный суд. Как сообщили агентству в суде, взыскание произошло за неуплату в срок административного штрафа.

По данным ГИБДД, Ефремов за 2019 и текущий год получил порядка 50 штрафов, из которых 5 не были оплачены на начало июня, пишет агентство.

Против Ефремова сейчас ведется уголовное дело по факту участия в ДТП. Напомним, ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Водитель второй машины Сергей Захаров скончался в больнице. Следствие подтвердило, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ФНСМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры