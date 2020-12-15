С 1 января все здания в России начнут индивидуально оценивать по пожарному риску
Категории пожарного риска будут присваиваться индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года, от них будет зависеть частота проверок, рассказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью РИА Новости.
По его словам, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа.
В ночь на вторник в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии для пожилых в пожаре погибло 11 человек. У пансионата не было лицензии на проживание в нем постояльцев и системы пожаротушения. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались четыре человека.
Сообщение о пожаре в селе Ишбулдино поступило спасателям в 2:53. Когда на место приехали пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6 часов утра.
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