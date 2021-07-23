Путин поручил восстановить первую ветку Транссиба за 2-2,5 суток
Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение 2-2,5 суток восстановить первую ветку Транссибирской железнодорожной магистрали, где после сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга-Укурей.
Как отметил глава государства в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, вторую ветку Транссиба должны восстановить в течение пяти суток.
Путин подчеркнул необходимость обеспечить все для жизнедеятельности районов, которые затронуло ЧП.
«Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — цитирует президента «Свободная пресса».
Также глава государства попросил участников совещания обеспечить координированную работу всех служб, участвующих в восстановлении магистрали.
Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. Инцидент произошел неподалеку от села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссиба было приостановлено в обоих направлениях, напоминает МИР 24. Продажа билетов на поезда на Дальний Восток остановлена на три дня, пассажиров уже отправленных и задержанных составов доставят к месту назначения автобусами или самолетами.
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