РЖД предлагают уголовную ответственность для автомобилистов за ДТП с поездом

В частности, предлагается увеличить срок лишения водительских прав - от шести месяцев до одного года, а за повторное нарушение забирать права на два года.

Кроме того, в РЖД выступили за ввод уголовной ответственности за столкновение автомобиля с поездом, вне зависимости от тяжести последствий ДТП.

«Водители, нарушая ПДД и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей», - указали в компании.

Ранее трое детей погибли при столкновения легкового автомобиля и товарного поезда в Ставропольском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

