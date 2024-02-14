РЖД предлагают уголовную ответственность для автомобилистов за ДТП с поездом
РЖД предлагают ужесточить наказание для автомобилистов за нарушения ПДД на железнодорожных переездах, сообщает РИА Новости.
В частности, предлагается увеличить срок лишения водительских прав - от шести месяцев до одного года, а за повторное нарушение забирать права на два года.
Кроме того, в РЖД выступили за ввод уголовной ответственности за столкновение автомобиля с поездом, вне зависимости от тяжести последствий ДТП.
«Водители, нарушая ПДД и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей», - указали в компании.
Ранее трое детей погибли при столкновения легкового автомобиля и товарного поезда в Ставропольском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru