РЖД: После аварии на ж/д по Волгоградом госпитализировали 15 человек

По данным РЖД, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

По данным Telegram-канала Mash, в результате схода поезда с рельсов пострадали минимум 33 ребенка.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

