РЖД: После аварии на ж/д по Волгоградом госпитализировали 15 человек

Пятнадцать человек, включая трех детей, госпитализированы после схода вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер под Волгоградом, сообщили в РЖД.

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По данным РЖД, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

По данным Telegram-канала Mash, в результате схода поезда с рельсов пострадали минимум 33 ребенка.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ДТППоездаГоспитализацияПострадавшиеВолгоградская Область

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