РЖД начали восстановление железной дороги в Армении после наводнения

Пресс-секретарь добавил, что работы начались в соответствии с соглашениями, достигнутыми между российским вице-премьером Алексеем Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном. Специалисты РЖД займутся восстановлением внутренних железнодорожных линий и единственного международного маршрута, соединяющего Армению с Грузией.

С февраля 2008 года железные дороги Армении находятся в управлении Южно-Кавказской железной дороги, которая является дочерней компанией РЖД. Концессия рассчитана на 30 лет с возможностью продления на 10 лет, передает «Радиоточка НСН».

