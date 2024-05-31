РЖД начали восстановление железной дороги в Армении после наводнения
ОАО "РЖД" начало работы по восстановлению железных дорог Армении после наводнения. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев, передает РИА Новости.
По его словам, российские специалисты готовы приложить необходимые усилия для того, чтобы восстановить железнодорожного сообщения Армении с внешним миром в кратчайшие сроки.
Пресс-секретарь добавил, что работы начались в соответствии с соглашениями, достигнутыми между российским вице-премьером Алексеем Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном. Специалисты РЖД займутся восстановлением внутренних железнодорожных линий и единственного международного маршрута, соединяющего Армению с Грузией.
С февраля 2008 года железные дороги Армении находятся в управлении Южно-Кавказской железной дороги, которая является дочерней компанией РЖД. Концессия рассчитана на 30 лет с возможностью продления на 10 лет, передает «Радиоточка НСН».
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