РЖД начали восстановление железной дороги в Армении после наводнения

ОАО "РЖД" начало работы по восстановлению железных дорог Армении после наводнения. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев, передает РИА Новости.

По его словам, российские специалисты готовы приложить необходимые усилия для того, чтобы восстановить железнодорожного сообщения Армении с внешним миром в кратчайшие сроки.

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Пресс-секретарь добавил, что работы начались в соответствии с соглашениями, достигнутыми между российским вице-премьером Алексеем Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном. Специалисты РЖД займутся восстановлением внутренних железнодорожных линий и единственного международного маршрута, соединяющего Армению с Грузией.

С февраля 2008 года железные дороги Армении находятся в управлении Южно-Кавказской железной дороги, которая является дочерней компанией РЖД. Концессия рассчитана на 30 лет с возможностью продления на 10 лет, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: metalinfo.ru
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