РЖД: Движение поездов на участке Туапсе – Адлер приостановили из-за схода селя

Сотрудники РЖД предпринимают необходимые меры для нормализации движения поездов на участке Туапсе – Адлер в Краснодарском крае после схода селевых масс на фоне обильных осадков. Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал компании.

Селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе Кубани

Как отметили в РЖД, сход зафиксировали накануне вечером на перегоне Дагомыс – Лоо. По предварительным данным, его объем составил более 5 тысяч куб. м. Последствия стихии ликвидируют более 100 железнодорожников и специальная техника.

«Ведется восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжают сходить на путь», — указали в холдинге.

Движение на указанном участке было приостановлено, задержано шесть пассажирских поездов. На участке Дагомыс – Якорная Щель организовали перевозку автобусами для следовавших поездами «Ласточка» в аэропорт Сочи и из авиагавани.

На фоне ЧП 5 февраля отменены десять пригородных поездов, следующих из Туапсе и Сочи в аэропорт города и на Имеретинский Курорт.

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ФОТО: Телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
ТЕГИ:Железная ДорогаКраснодарский КрайРЖД

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