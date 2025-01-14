Рыбак погиб после встречи с тигром в Приморском крае

Тигр напал на 53-летнего рыбака в районе села Зимники Приморского края, после чего мужчину нашли мертвым, сообщили в СКР по Приморскому краю.

Уточняется, что мужчина отправился на рыбалку. Его останки обнаружил сын, при этом рядом с погибшим находился тигр.