Рыбак погиб после встречи с тигром в Приморском крае

Тигр напал на 53-летнего рыбака в районе села Зимники Приморского края, после чего мужчину нашли мертвым, сообщили в СКР по Приморскому краю.

Уточняется, что мужчина отправился на рыбалку. Его останки обнаружил сын, при этом рядом с погибшим находился тигр.

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Следователи СКР по Приморскому краю проводят доследственную проверку, на месте проведён осмотр.

В центре «Амурский тигр» отметили, что животное, напавшее на человека, должно быть изъято из дикой природы. Поэтому охотоведы ведут поиски хищника.

Ранее стало известно, что специалисты охотнадзора занимаются поиском амурского тигра, который в среду, 8 января, пробрался на базу отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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