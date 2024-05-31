Рядом со станцией метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС

По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия пострадали не менее пяти человек, им оказывается медицинская помощь.

В пятницу, 31 мая, дептранс Москвы сообщил о том, что на Сокольнической линии метро от «Университета» до «Парка культуры» отсутствует движение. Причиной стала «небольшая техническая неисправность», передает «Радиоточка НСН».

