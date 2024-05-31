Рядом со станцией метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС

Рядом со станцией метро Спортивная дежурят бригады скорой помощи и МЧС, сообщает РИА Новости.

Представители скорой помощи и МЧС собрались у входа в метро «Спортивная» с переносными койками. Предположительно, они ожидают пострадавших в результате технической поломки, приведшей к остановке движения поездов на Сокольнической линии московского метро.

Пострадавших при задымлении на юге Сокольнической ветки метро Москвы нет

По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия пострадали не менее пяти человек, им оказывается медицинская помощь.

В пятницу, 31 мая, дептранс Москвы сообщил о том, что на Сокольнической линии метро от «Университета» до «Парка культуры» отсутствует движение. Причиной стала «небольшая техническая неисправность», передает «Радиоточка НСН».

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