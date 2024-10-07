Рядом с посольством Израиля в Дании вновь произошел взрыв
Взрыв прогремел неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене. Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на данные полиции.
Хлопок произошел примерно в 500 метрах от здания дипмиссии.
Как отметила инспектор полиции Копенгагена Трине Меллер, правоохранители выясняют, связан ли инцидент с произошедшими на минувшей неделе взрывами у посольства.
«Нет никаких признаков того, что это так», — подчеркнула собеседница агентства.
В Копенгагене 2 октября прогремели два взрыва у посольства Израиля. Сотрудники дипмиссии не пострадали, здание не было повреждено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru