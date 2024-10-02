У посольства Израиля в Дании произошли взрывы
2 октября 202411:05
Два взрыва прогремели у посольства Израиля в Копенгагене. Об этом сообщила датская телерадиовещательная компания DR.
По ее данным, инцидент произошел минувшей ночью. Полиция ведет расследование ЧП, отмечает RT.
Как уточнили в посольстве Израиля в Дании, во время взрывов рядом со зданием посольства диппредставительство было закрыто.
«Сотрудники посольства не пострадали, здание... не повреждено», — сообщили дипломаты на странице в соцсети Х.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru