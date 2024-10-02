У посольства Израиля в Дании произошли взрывы

Два взрыва прогремели у посольства Израиля в Копенгагене. Об этом сообщила датская телерадиовещательная компания DR.

По ее данным, инцидент произошел минувшей ночью. Полиция ведет расследование ЧП, отмечает RT.

Как уточнили в посольстве Израиля в Дании, во время взрывов рядом со зданием посольства диппредставительство было закрыто.

«Сотрудники посольства не пострадали, здание... не повреждено», — сообщили дипломаты на странице в соцсети Х.

