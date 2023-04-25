Рядом с АЗС в Подмосковье нашли человеческий скелет
25 апреля 202319:52
В подмосковной Балашихе нашли человеческий скелет, сообщает РЕН ТВ.
Останки были обнаружены 24 апреля около забора примерно в 200 метрах от АЗС на трассе Москва - Нижний Новгород.
Отмечается, что смерть наступила не менее полугода назад. Останки скелета пройдут экспертизу для установления причин смерти и установления погибшей личности.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru