Рядом с АЗС в Подмосковье нашли человеческий скелет

В подмосковной Балашихе нашли человеческий скелет, сообщает РЕН ТВ.

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Останки были обнаружены 24 апреля около забора примерно в 200 метрах от АЗС на трассе Москва - Нижний Новгород.

Отмечается, что смерть наступила не менее полугода назад. Останки скелета пройдут экспертизу для установления причин смерти и установления погибшей личности.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СмертьПодмосковье

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