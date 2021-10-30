Рядом с аэропортом Йемена прогремел взрыв, есть жертвы

Рядом с международным аэропортом в Адене на юге Йемена взорвался автомобиль с взрывчаткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Заминированный автомобиль взорвался на въезде в международный аэропорт Адена в управе Хормаскар на востоке города», - уточнил собеседник агентства.

Он также сообщил о жертвах на месте взрыва, их число еще не установлено.

Ранее самодельная взрывчатка взорвалась в машине сотрудников МВД на востоке Йемена. Автомобиль взорвался 12 октября, когда офицеры сели в него. Теракт произошел в городе Сейюн.

