Рядом с аэропортом Йемена прогремел взрыв, есть жертвы

Рядом с международным аэропортом в Адене на юге Йемена взорвался автомобиль с взрывчаткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Заминированный автомобиль взорвался на въезде в международный аэропорт Адена в управе Хормаскар на востоке города», - уточнил собеседник агентства.

Он также сообщил о жертвах на месте взрыва, их число еще не установлено.

Ранее самодельная взрывчатка взорвалась в машине сотрудников МВД на востоке Йемена. Автомобиль взорвался 12 октября, когда офицеры сели в него. Теракт произошел в городе Сейюн.

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ТЕГИ:ЖертвыАэропортВзрывЙемен
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