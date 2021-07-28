В Генконсульстве России в Анталье рассказали о ситуации в городе из-за лесного пожара

Находящиеся в Турции россияне не обращались в генконсульство России в Анталье в связи с крупным лесным пожаром в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало», — рассказали в генконсульстве.

По данным туроператоров, все экскурсии в этом регионе приостановлены до нормализации обстановки.

В среду в двух точках близлежащего к Анталье лесного массива произошло возгорание, которое быстро распространилось из-за порывов ветра, напоминает телеканал «360». Из-за пожара пришлось эвакуировать три жилых квартала в районе Манавгата, отмечает РИА ФАН. К тушению лесного пожара привлечены 2 самолета, 15 вертолетов и более сотни пожарных машин.

