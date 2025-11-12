«Русская красавица» Рыбакова сгорела от пневмонии за 2 недели

Обладательница титула «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в возрасте 29 лет. Как пишет сайт aif.ru, причиной смерти победительницы конкурсов народных песен стала пневмония.

В окружении Рыбаковой заявили, что она была госпитализирована с температурой 40 градусов. Девушка боролась с болезнью две недели, однако назначенные врачами капельницы не помогали.

Друзья Рыбаковой добавили, что она признавалась, что заболела «в считанные дни». Умерла Рыбакова 9 ноября.

Ранее осложнения от пневмонии, а также болезни сердца и сосудов, стали причиной смерти 84-летнего бывшего вице-президента США Дика Чейни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая/ВКонтакте
