«Русская красавица» Рыбакова сгорела от пневмонии за 2 недели
Обладательница титула «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в возрасте 29 лет. Как пишет сайт aif.ru, причиной смерти победительницы конкурсов народных песен стала пневмония.
В окружении Рыбаковой заявили, что она была госпитализирована с температурой 40 градусов. Девушка боролась с болезнью две недели, однако назначенные врачами капельницы не помогали.
Друзья Рыбаковой добавили, что она признавалась, что заболела «в считанные дни». Умерла Рыбакова 9 ноября.
Ранее осложнения от пневмонии, а также болезни сердца и сосудов, стали причиной смерти 84-летнего бывшего вице-президента США Дика Чейни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
