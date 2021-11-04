Руководители авиакомпании «Заполярье» погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

Генеральный директор авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрий Володин и его первый заместитель Олег Вишнев погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», — приводит РИА Новости слова главы региона.

Накануне самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» пропал с радаров на подлете к Иркутску. Воздушное судно возвращалось в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Место падения самолета обнаружили в районе поселка Пивовариха. По данным МЧС, на борту находились девять человек, спасатели нашли тела 6 погибших и еще четыре фрагмента тел, пишет РИА ФАН. Среди погибших — четыре россиянина, трое граждан Белоруссии и два гражданина Украины, отмечает РЕН ТВ.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, причиной крушения Ан-12 может быть ошибка пилотирования, погодные условия, техническая неисправность самолета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеКрушение СамолетаИркутская Область
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