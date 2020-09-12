Рука на миллион. Словенка отрезала себе конечность и села в тюрьму
Девушку в Словении приговорили к двум годам тюрьмы из-за того, что она отрезала себе руку ради страховки в один миллион евро.
Как сообщает ABC News, словенка Юлия Адлесич заключила договоры сразу с рядом страховых компаний, рассчитывая в общей сложности получить один миллион евро за потерю руки.
Затем парень отпилил девушке руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что случился несчастный случай. Отрезанную руку девушка оставила дома, чтобы ее не пришили. Однако словенская полиция нашла руку, и ее пришили насильно.
Девушка получила за мошенничество два года тюрьмы, а ее парень - три.
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