Рука на миллион. Словенка отрезала себе конечность и села в тюрьму

Девушку в Словении приговорили к двум годам тюрьмы из-за того, что она отрезала себе руку ради страховки в один миллион евро.

Как сообщает ABC News, словенка Юлия Адлесич заключила договоры сразу с рядом страховых компаний, рассчитывая в общей сложности получить один миллион евро за потерю руки.

Затем парень отпилил девушке руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что случился несчастный случай. Отрезанную руку девушка оставила дома, чтобы ее не пришили. Однако словенская полиция нашла руку, и ее пришили насильно.