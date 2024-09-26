СМИ: Вооруженный автоматом срочник сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье

Военнослужащий срочной службы 19-летний Даниил Фоменко покинул место прохождения службы прихватив с собой автомат и дополнительный боекомплект к нему, сообщает пишет Telegram-канал 112.

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В настоящее время силовые органы приступили к розыску беглеца.

Сбежавший военнослужащий проходил подготовку в многофункциональном огневом центре.

Ранее солдат-срочник сбежал из военчасти в Забайкалье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РозыскПодмосковьеАвтоматПобег

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