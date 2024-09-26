СМИ: Вооруженный автоматом срочник сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье
26 сентября 202417:53
Военнослужащий срочной службы 19-летний Даниил Фоменко покинул место прохождения службы прихватив с собой автомат и дополнительный боекомплект к нему, сообщает пишет Telegram-канал 112.
В настоящее время силовые органы приступили к розыску беглеца.
Сбежавший военнослужащий проходил подготовку в многофункциональном огневом центре.
Ранее солдат-срочник сбежал из военчасти в Забайкалье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru