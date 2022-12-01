Рождественский грузовик Coca-Cola сгорел в Бухаресте

Рождественский грузовик в фирменном дизайне компании Coca-Cola сгорел в столице Румынии Бухаресте, сообщает телеканал Digi 24.

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По информации канала, инцидент произошёл на шоссе Джурджулуй 30 ноября, украшенный снежинками грузовик Freightliner вспыхнул во время движения. Прицеп тягача в итоге сгорел полностью.

«Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп», - говорится в сообщении.

Ранее Coca-Cola объявила, что прекращает производство и продажу товаров бренда в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РумынияПожарГрузовикиРождествоНовый Год
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