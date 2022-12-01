Рождественский грузовик Coca-Cola сгорел в Бухаресте

Лавров заявил о риске перерастания в атомную войну любого столкновения ядерных держав Пушилин сообщил о новом обмене пленными РФ и Украины Лидер КНР Си Цзиньпин опроверг поставки вооружений РФ СМИ: ЕК предложила странам ЕС потолок цен на нефть РФ в $60 На Гавайях впервые за 38 лет извергаются сразу два вулкана