Ростуризм сообщил подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье
В Ростуризме сообщили, что 19 соотечественников в результате ДТП не получили серьезных травм, состояние остальных уточняется. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
Уточняется, что Генконсульство и Посольство РФ в Анталье находятся в постоянном контакте с местными властями.
Ранее стало известно, что сегодня утром на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье. Сообщалось, что 26 наших соотечественников пострадали. Скончалась одна женщина.
Россиян, получивших ранения, госпитализировали в медучреждения городов Конья и Сельчук.
По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением из-за обледенения на шоссе.
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