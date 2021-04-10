Погибшая в ДТП в Турции россиянка путешествовала с мужем
Россиянка, из Абакана, которая погибла в ДТП на обледеневшей дороге в Турции, приехала в страну вместе с мужем. Об этом рассказали родственники женщины телеканалу «360».
Уточняется, что в Анталье пара вместе проводила отпуск.
Родные рассказали, что женщина работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У них с мужем двое детей, один из них — несовершеннолетний.
По данным российского генконсульства в Анталье, 32 российских туриста ехали на экскурсию в Каппадокию. В результате ДТП на трассе Конья-Аксарай одна россиянка погибла, пострадали 26 пассажиров.
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