Погибшая в ДТП в Турции россиянка путешествовала с мужем

Россиянка, из Абакана, которая погибла в ДТП на обледеневшей дороге в Турции, приехала в страну вместе с мужем. Об этом рассказали родственники женщины телеканалу «360».

Известны подробности о состоянии пострадавших россиян в ДТП в Турции

Уточняется, что в Анталье пара вместе проводила отпуск.

Родные рассказали, что женщина работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У них с мужем двое детей, один из них — несовершеннолетний.

По данным российского генконсульства в Анталье, 32 российских туриста ехали на экскурсию в Каппадокию. В результате ДТП на трассе Конья-Аксарай одна россиянка погибла, пострадали 26 пассажиров.

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ФОТО: Скрин с видео канала A Haber
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