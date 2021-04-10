Погибшая в ДТП в Турции россиянка путешествовала с мужем

Уточняется, что в Анталье пара вместе проводила отпуск.

Родные рассказали, что женщина работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У них с мужем двое детей, один из них — несовершеннолетний.

По данным российского генконсульства в Анталье, 32 российских туриста ехали на экскурсию в Каппадокию. В результате ДТП на трассе Конья-Аксарай одна россиянка погибла, пострадали 26 пассажиров.

