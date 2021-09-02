Ространснадзор: вертолетчики «Витязь-аэро» постоянно нарушали правила полетов

Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов частной камчатской авиакомпании ­«Витязь-аэро», пишут «Ведомости».

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Машина именно этой компании потерпела крушение 12 августа. Издание ознакомилось с предписанием Ространснадзора от 20 августа. ­Проведение проверки подтвердили представители Ространснадзора и авиакомпании.

Ранее Росавиация запретила выполнять коммерческие пассажирские перевозки авиакомпании «Витязь-Аэро».

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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