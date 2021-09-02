Ространснадзор: вертолетчики «Витязь-аэро» постоянно нарушали правила полетов

Машина именно этой компании потерпела крушение 12 августа. Издание ознакомилось с предписанием Ространснадзора от 20 августа. ­Проведение проверки подтвердили представители Ространснадзора и авиакомпании.

Ранее Росавиация запретила выполнять коммерческие пассажирские перевозки авиакомпании «Витязь-Аэро».

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.

