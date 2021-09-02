Ространснадзор: вертолетчики «Витязь-аэро» постоянно нарушали правила полетов
Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов частной камчатской авиакомпании «Витязь-аэро», пишут «Ведомости».
Машина именно этой компании потерпела крушение 12 августа. Издание ознакомилось с предписанием Ространснадзора от 20 августа. Проведение проверки подтвердили представители Ространснадзора и авиакомпании.
Ранее Росавиация запретила выполнять коммерческие пассажирские перевозки авиакомпании «Витязь-Аэро».
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.
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