Родственники опознали всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Родственники опознали всех погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы», — цитирует сообщение Следственного комитета RT.

Найдены тела всех восьми погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Ранее стало известно, что поисковые работы на месте падения Ми-8 на Камчатке завершены. Также стало известно, что тела всех восьми погибших при крушении вертолёта подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, напоминает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрушениеКамчаткаВертолет Ми-8
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