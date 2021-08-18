Родственники опознали всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Родственники опознали всех погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«Со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы», — цитирует сообщение Следственного комитета RT.
Ранее стало известно, что поисковые работы на месте падения Ми-8 на Камчатке завершены. Также стало известно, что тела всех восьми погибших при крушении вертолёта подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, напоминает Ura.ru.
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