Ростовчанина задержали за контрабанду свыше 100 кг прекурсоров наркотика

Злоумышленнику выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу — в СИЗО он проведет ближайший месяц. Против него возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда прекурсоров для изготовления наркотических средств, совершенная группой лиц». Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие полагает, что фигурант получил в Москве международное грузовое отправление по указанию куратора. В дальнейшем прекурсоры планировалось распространять по всей России.

Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

