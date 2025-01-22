Ростовчанина задержали за контрабанду свыше 100 кг прекурсоров наркотика

Правоохранители задержали по подозрению в контрабанде свыше 100 кг прекурсоров для производства наркотических средств уроженца Ростовской области. Задержанный должен был доставить прекурсоры в Подмосковье, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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Злоумышленнику выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу — в СИЗО он проведет ближайший месяц. Против него возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда прекурсоров для изготовления наркотических средств, совершенная группой лиц». Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие полагает, что фигурант получил в Москве международное грузовое отправление по указанию куратора. В дальнейшем прекурсоры планировалось распространять по всей России.

Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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