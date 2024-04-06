Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии в Орске
Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на дамбе в Орске, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.
Отмечается, что Ростехнадзор в 2020 году уже проверял дамбу в Орске и выявил 38 замечаний, устранить которые нужно было в 2020-2022 годах. Ведомство не могло проверить выполнение предписаний, так как был введен мораторий на внеплановые проверки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в районе затопления. Глава государства поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал сложной ситуацию в старой части частично подтопленного Орска. По его словам, для эвакуированных жителей города создадут пункты длительного пребывания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru